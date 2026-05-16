ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz

ATM\'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
16.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankalar ATM’lerde küçük kupürleri sistemden çıkarmaya devam ederken, birçok cihazda 50 TL’lik banknotlar da kaldırıldı. En düşük para çekme limitinin 100 TL’ye yükselmesi özellikle öğrenciler, emekliler ve küçük esnafı zor durumda bırakırken, pazarlarda ve mahalle esnafında para üstü sorunu büyüyor.

Türkiye genelinde ATM’lerde dikkat çekmeden uygulamaya alınan yeni banknot düzeni, vatandaşın nakit paraya erişimini zorlaştırmaya başladı. Bankalar, ATM kapasitesini daha verimli kullanabilmek için önce 5, 10 ve 20 TL’lik banknotları sistemden çıkarırken, şimdi de birçok cihazda 50 TL’lik banknotların kaldırıldığı görülüyor. Çok sayıda ATM’de en düşük para çekme limitinin 100 TL’ye yükselmesi ise özellikle günlük küçük harcamaları doğrudan etkiliyor.

DÜŞÜK BAKİYELİ VATANDAŞLAR ZORLANIYOR

Yeni uygulamadan en çok hesabında düşük bakiye bulunan vatandaşlar etkileniyor. ATM’lerden küçük kupür çekemeyen vatandaşlar, paralarına erişmekte güçlük yaşıyor. Özellikle öğrenciler, emekliler ve dar gelirli vatandaşların günlük harcamalarını küçük tutarlarla yaptığı belirtilirken, düşük miktarda nakit çekememenin günlük yaşamı zorlaştırdığı ifade ediliyor.

SEMT PAZARLARINDA PARA ÜSTÜ KRİZİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, dolaşımdaki en küçük kullanılabilir banknotun fiilen 100 TL’ye çıkması, semt pazarları ve mahalle esnafını da olumsuz etkiledi. Nakit alışverişin yoğun olduğu pazarlarda küçük tutarlı ödemelerde para üstü sorunu büyürken, hem müşteriler hem de esnaf zor durumda kalıyor. Özellikle gramaj kaynaklı fiyat değişimlerinin yaşandığı pazarlarda ödeme anlarında tartışmalar yaşandığı belirtiliyor.

ESNAF BOZUK PARA ARIYOR

Küçük banknot sıkıntısından en fazla etkilenen kesimlerden biri de küçük esnaf oldu. Bakkal, market, tekel bayii, eczane ve pazarcılar gün içerisinde müşterilere para üstü verebilmek için çevrede bozuk para aramak zorunda kalıyor. Bazı işletmelerin güne başka dükkânlardan para bozdurarak başladığı ifade ediliyor. Eczanelerde ilaç fark ücretleri ve küsuratlı alışverişlerde ödeme sorunlarının zaman zaman vatandaş ile işletmeleri karşı karşıya getirdiği belirtiliyor.

“ENFLASYON KÜÇÜK PARAYI YUTTU”

Ekonomist Ahmet Karaoğlu, yaşanan durumun temel nedeninin yüksek enflasyon olduğunu söyledi. Karaoğlu, “ATM haznelerinin fiziki bir sınırı var ve ortalama işlem tutarları artınca bankalar mecburen 100 ve 200 TL’lik banknotlara yer açmak zorunda kaldı. Ancak bunun sokaktaki maliyeti çok ağır. Fiyatların yukarı yuvarlanması dar gelirlinin cebine ‘gizli enflasyon’ olarak yansıyor. Ayrıca öğrencilerin veya emeklilerin düşük bakiyelerine erişememesi büyük problem” dedi.

Karaoğlu, küçük esnafı ve dar gelirli vatandaşları rahatlatacak yeni bir nakit akışı planlaması yapılmaması halinde sokak ekonomisinde ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bademeler ne oldu 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:19:52. #7.12#
SON DAKİKA: ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.