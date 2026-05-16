Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım\'dan dernek başkanına şaka

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Sevdalıları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

DERNEKTE SICAK KARŞILAMA

Sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Aziz Yıldırım, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette samimi görüntüler ortaya çıktı.

ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Toplantı sırasında dernek başkanının uzun konuşması sonrası Aziz Yıldırım’ın yaptığı şaka salonda kahkahalara neden oldu. Tecrübeli isim, “Ya baba! Buraya ben konuşmaya geldim, sen değil” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR GÜLDÜ

Aziz Yıldırım’ın esprili sözleri sonrası salondakilerin güldüğü görüldü. Ziyarette zaman zaman neşeli anlar yaşandı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Başkanlık yarışında çalışmalarına devam eden Aziz Yıldırım’ın dernek ziyaretlerini sürdürdüğü öğrenildi. Tecrübeli isim camiayla temaslarını sıklaştırmış durumda.