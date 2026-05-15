Sinem\'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

15.05.2026 15:46  Güncelleme: 15:48
Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somunu, balkondan tırmanarak girdiği evde katleden ve yardıma gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun'a verilen ceza belli oldu. Mahkemede "Tahliyemi talep etmiyorum. Cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorum. Öldürecek olsam kanıt bırakmayacak şekilde öldürürdüm" diyen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde 31 Temmuz 2025 akşamı kan donduran bir olay yaşandı. Hakkında verilen uzaklaştırma kararına rağmen Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanarak boşanma sürecinde olduğu iki yıllık eşi Sinem Somun'un bulunduğu daireye girdi. Evde başlayan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine gürültüyü fark eden komşular, durumu dışarıda görev yapan bekçilere bildirdi. 

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, BEKÇİYİ YARALADI

Yaşanan arbede sırasında Ali Eren Somun, yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Bacak ve sırtından vurulan Sinem Somun, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan ve hastanede ameliyat edilen bekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

KILIK DEĞİŞTİRİP SAKLANDIĞI ORMANDA YAKALANDI

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı Bölümü mezunu olan ve olaydan yaklaşık 10 gün sonra görev yaptığı gemide kaptanlığa başlamaya hazırlanan Sinem Somun Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ardından kimliğini gizlemek amacıyla saçını, sakalını ve kaşlarını kesen Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta ormanlık alanda kurduğu çadırda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'zincirleme tehdit', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Somun, dosya kapsamında bugün 3'üncü kez Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

"TAHLİYEMİ TALEP ETMİYORUM"

Tutuklu olduğu Elazığ'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Somun savunmasında, "Ben tahliyemi talep etmiyorum. Zaten cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorum, suçum yok demiyorum. Olay tamamen kazaydı. Tabancamdan çıkan kurşunla eşim öldü. Sakince kendimi savunuyorum. Acılar var, benim de acım var. Ben karıma hiçbir zaman el kaldırmadım. Acımı yaşıyorum. Koğuşta eşimin resmini saklıyorum. O gün Sinem'i öldürmek için yeterli vaktim vardı. Öldürecek olsam kanıt bırakmaz şekilde öldürürdüm. Ailesine gönderdiğim mektupta tehdit yok. Sadece eşim Sinem'i kendi aile mezarlığımıza defnetmek istediğimi söyledim. Adil bir yargılanma istiyorum. Yargılanmamın adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

SİNEM'İN ANNEANNE VE DEDESİ SALONDAN AYRILDI

Somun'un konuşması sırasında duruşmada bulunan anneanne Gülizar Topaloğlu ve dede Ali Hayri Topaloğlu, salondan ayrıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Ali Eren Somun'u 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, bekçi Emrah Erata'ya yönelik eyleminden de kamu görevlisini yaralamaktan 2 yıl 2 ay ve ruhsatsız ateşli silah bulundurmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
