Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

15.05.2026 16:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaret sona ererken Pekin’den ayrılmaya hazırlanan ABD heyeti, diplomasi tarihinde eşine az rastlanır bir "temizlik" operasyonuna imza attı. Başkan Trump ile birlikte Air Force One’a binmeden hemen önce, Çinli ev sahipleri tarafından verilen tüm hediyeler, rozetler ve anı eşyaları uçağın kapısındaki çöp kutularına döküldü. Washington, "Çin menşeli tek bir objenin" dahi uçağa girmesine izin vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti, uçağın kalkışından dakikalar önce siber ve fiziksel güvenlik protokollerinde yeni bir dönemi başlattı. Amerikan heyeti, Pekin’in ikram ve hatıralarını uçağa sokamadı. Gizli Servis, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle, Çin topraklarında kullanılan tüm teknolojik ekipmanlara ve verilen hediyelere el koydu. 

"ARINDIRMA MERKEZİ" 

Görgü tanıkları ve heyet kaynaklarından sızan bilgilere göre, Air Force One’ın merdivenleri önünde kurulan güvenlik noktası bir "arındırma merkezine" dönüştü. Aralarında üst düzey yetkililerin ve gazetecilerin de bulunduğu heyetin tamamı; Çinli yetkililerce takılan rozetleri, iğneleri, verilen hediyeleri ve hatta kültürel anı eşyalarını yanlarında götürmek yerine yerinde imha edilmek teslim etti. 

CİHAZLAR EVDE BIRAKILDI, "TEMİZ" TELEFONLAR KULLANILDI

Güvenlik operasyonunun sadece fiziksel objelerle sınırlı olmadığı, seyahatin en başından itibaren planlandığı ortaya çıktı. Heyet üyelerinin tamamı:

Kişisel akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını ABD’de bıraktı.

Ziyaret boyunca yalnızca "temiz" ve ön ödemeli (prepaid) telefonlar kullandı.

Uçağa binişten önce bu geçici cihazlar da dahil olmak üzere, Çin ağlarına temas etmiş hiçbir elektronik aksam uçağın içine alınmadı.

"TEK BİR ÇİP BİLE SIZAMAZ"

ABD istihbarat birimlerinin, basit bir rozetin veya hediyelik eşyanın içine dahi yerleştirilebilecek mikroçipler, dinleme cihazları veya pasif vericiler konusunda yüksek alarm durumunda olduğu belirtildi. Air Force One’ın dijital ekosistemini korumak için alınan bu "radikal sterilizasyon" kararı, siber güvenliğin artık fiziksel bir savaş alanına dönüştüğünü kanıtladı.

Washington yönetimi, Çin menşeli hiçbir nesnenin dünyanın en güvenli uçağının eşiğinden geçmesine izin vermeyerek, Pekin ile yürütülen ilişkilerdeki "yüksek risk" algısını somutlaştırmış oldu.


  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Abd kendi yaptıklarını çinin de yapacağını biliyor 16 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
