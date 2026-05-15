Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

15.05.2026 17:19
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'u çalıştıran Portekizli teknik direktör Joao Pereira'nun kulüpteki geleceği belli oldu.

PEREIRA İLE YOLA DEVAM

Alanyaspor, genç teknik adam ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 42 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 11 galibiyet, 17 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.25 puan ortalaması yakaladı. 

