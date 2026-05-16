57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

16.05.2026 16:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta ortasına kadar sürecek yeni yağış dalgasına karşı uyarıda bulundu. İstanbul dahil 57 ilde gök gürültülü sağanak beklenirken, AKOM da İstanbul için serin ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Kars’ta ise şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni yağış dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hafta ortasına kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. İstanbul’da ise serin ve yağışlı hava bu akşam saatlerinden itibaren yeniden etkisini gösterecek.

YAĞIŞLI HAVA TÜM YURDA YAYILACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hafta sonu Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında başlayacak sağanak yağışlar, pazar günü İstanbul dahil birçok batı ilinde etkisini artıracak.

Önümüzdeki günlerde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine de yayılması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmesinde, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilirken, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

57 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, İstanbul dahil 57 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlardan ani sıcaklık değişimleri ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yağış beklenen iller şöyle sıralandı:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya, Ankara, Çankırı, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Bitlis ve Muş.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK, RÜZGAR KUVVETLENECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı bölgelerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısında rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

İSTANBUL İÇİN AKOM’DAN YENİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için yeni bir uyarı yayımladı. AKOM açıklamasında, İstanbul’da bu akşam saatlerinden itibaren yeniden serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İstanbul’da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20 dereceler altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor."

KARS’TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Öte yandan Kars’ın Digor ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Alem köyünde sağanak yağışla birlikte etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. İsa Yümlü’ye ait evin çatısının tamamen zarar gördüğü öğrenildi. Uçan çatı parçalarının köye savrulduğu olayda bazı evlerde de hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:26:37. #7.13#
