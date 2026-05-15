Hakan Safi\'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

15.05.2026 18:03
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'yı teknik direktör adayları arasında tuttuğu ifade ediliyordu. Hakan Safi'nin son olarak Portekizli teknik adam Ruben Amorim'i de hedefleri arasına eklediği belirtildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin teknik direktör konusundaki iddialı hamleleri devam ediyor. 

YENİ HEDEF AMORIM

Takvim'in haberine göre; Daha önce Xabi Alonso, Filipe Luis ve Enzo Maresca gibi isimleri listesine dahil eden Safi’nin, son olarak Portekizli teknik adam Ruben Amorim'i de hedefleri arasına aldığı öne sürüldü.

PORTEKİZ'DE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Ruben Amorim, özellikle Sporting döneminde yakaladığı başarılarla modern futbolun en gözde teknik direktörlerinden biri haline geldi. Sporting ile 2020/21 ve 2023/24 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan 39 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda müzesine Lig Kupası ve Süper Kupa gibi önemli kupaları da ekledi.

MANCHESTER DÖNEMİNDE ARADIĞINI BULAMADI

Taktiksel olarak 3-4-2-1 dizilişini tercih eden ve modern oyun anlayışıyla tanınan Amorim, Sporting macerasının ardından dünya devi Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Deneyimli teknik adam, İngiliz devinde aradığını bulamayarak görevine son verilmişti. 

    Yorumlar (1)

  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    yabancılar sizi soyup gidiyor hala akıllanmadınız mı 2 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
