SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

15.05.2026 18:06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Türkçe dil desteği yasağını ihlal eden ve hala faaliyetlerine devam eden 23 global kripto para borsası tespit edildi. Geçmişte erişim engeline çarptırılan borsalardan biri olan KCEX ise engeli alan ".com" uzantısını bırakıp ".io" alan adına geçerek faaliyetlerini sürdürdü. İşte detaylar…

Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile SPK, yurt dışında yerleşik kripto platformlarının Türkçe dil desteği sunmasını açıkça yasakladı. Global borsalardan Binance, OKX, Bybit, Gate, KuCoin, MEXC ve Bitget'in SPK düzenlemelerine uyum sağlayarak Türkçe dil desteğini kaldırdığı görüldü. Aralık 2024 ve Mart 2026 tarihli SPK kararlarıyla bu yasağa uymayan HTX ve Bitmart gibi onlarca platforma erişim engeli getirildi. Ancak erişim engelleri faaliyetleri durdurmak için yeterli olmadı. Erişim engeli alan KCEX isimli kripto para borsası, alan adını değiştirerek Türkçe dil desteğiyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

ERİŞİM ENGELİNİ ALAN ADI DEĞİŞTİREREK AŞIYORLAR

SPK'nın Aralık 2024'te erişim engeli kararı aldığı KCEX, kcex.com adresinin engellenmesinin ardından kcex.io alan adına geçerek Türk kullanıcılara Türkçe dil desteğiyle hizmet sunmayı sürdürdü. Platform, yeni alan adı üzerinden Türkçe arayüzünü, kaldıraçlı işlem ürünlerini ve Türk fenomenlerle yürüttüğü referans sistemini aktif tutmaya devam etti. KCEX'in bu adımı, erişim engellerinin yalnızca alan adı bazında uygulanmasının ne denli kolay aşılabildiğini somut biçimde ortaya koydu.

YASAĞI İHLAL EDEN 23 GLOBAL BORSA TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde SPK'nın Türkçe dil desteği yasağını ihlal etmeye devam ettiği tespit edilen 23 platform belirlendi. Bu platformların tamamı Türkçe arayüz üzerinden Türk kullanıcılara aktif biçimde hizmet sunuyor.

  1. KCEX (kcex.io)
  2. CoinW (coinw.com)
  3. Toobit (toobit.com)
  4. Tapbit (tapbit.com)
  5. CoinEx (coinex.com)
  6. Ju.com (ju.com)
  7. Biconomy (biconomy.com)
  8. P2B (p2pb2b.com)
  9. OrangeX (orangex.com)
  10. Ourbit (ourbit.com)
  11. Bitrue (bitrue.com)
  12. Latoken (latoken.com)
  13. FameEX (fameex.com)
  14. C-Patex (c-patex.com)
  15. BigOne (bigone.com)
  16. Cryptology (tothemoon.com)
  17. BitStorage (bitstorage.finance)
  18. NonKYC (nonkyc.io)
  19. BCEX Korea (bcex.kr)
  20. Cryptonex (cryptonex)
  21. Bibox (bibox.com)
  22. StormGain (stormgain.com)
  23. B2Z Exchange (b2z.exchange)

Söz konusu platformların bir bölümünün SPK'nın daha önceki erişim engeli listelerinde yer aldığı, bir bölümünün ise henüz doğrudan yaptırıma muhatap olmadığı görülüyor. Uzmanlar, listedeki platformların tamamının mevcut hukuki durumunun aynı olduğunu belirtiyor. 7518 sayılı Kanun kapsamında Türkçe dil desteği sunmak, reklam yapmak veya Türk kullanıcılara yönelik herhangi bir pazarlama faaliyetinde bulunmak izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı kapsamında değerlendiriliyor. Bu suç için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

SIRADAKİ ADIM UYGULAMA MAĞAZALARI OLABİLİR

Uzmanlar, web sitesi erişim engelinin tek başına yeterli olmadığına dikkat çekiyor. KCEX örneğinde görüldüğü üzere alan adı değişikliğiyle erişim engeli kolayca aşılabiliyor. Üstelik uygulamalar App Store ve Google Play üzerinden Türk kullanıcılara ulaşmayı sürdürüyor. Güney Kore ve Japonya'nın lisanssız yabancı borsaların uygulamalarını Apple App Store ve Google Play'den kaldırttığına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'deki mevcut düzenlemenin bu adıma hukuki zemin hazırladığını ve SPK'nın uygulama mağazalarını da kapsayan ek yaptırım adımları atması gerektiğini vurguluyor.

