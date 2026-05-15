Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar\'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz ederek kararı temyize taşıdı.

“SANIKLAR OLAY SIRASINDA BİRLİKTE HAREKET ETTİ”

Başsavcılık, Bahtiyar’ın yalnızca"nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan değil, diğer sanıklarla birlikte “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Temyiz dilekçesinde kamera kayıtları, baz analiz raporları, araç incelemeleri ve kriminal raporların sanıkların olay sırasında birlikte hareket ettiğini gösterdiği belirtildi. Başsavcılık, Bahtiyar’ın cesedi saklama sürecindeki tutumunun suç ortaklığını ortaya koyduğunu ifade ederek, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasını talep etti.

Dosya, inceleme yapılması için Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANMIŞTI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16 Nisan'daki karar duruşmasında Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin 49 sayfadan oluşan gerekçeli karar yazılmıştı.

Kararda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılandığı hatırlatılmıştı.

Kararda, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve taraf avukatlarının beyanları yer almıştı. Amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın eskiden beri samimi ve yakın arkadaş oldukları ifade edilen kararda, sanık Güran'ın yeğeninin düğün merasimi hazırlıkları kapsamında kırsal mahalledeki bazı kişilerin alışveriş ve davetiye dağıtımı nedeniyle köyde bulunmadığı ifade edilmişti.

"SANIKLAR SALİM, YÜKSEL VE ENES TARAFINDAN NARİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR"

Eylem saatinden önce sanıklar amca Salim, ağabey Enes, anne Yüksel Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar'ın köyde olduklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, "Sanıkların olay saatinden önceki zaman diliminde görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Olaydan önce Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ı 15.08'de arayarak onunla irtibata geçmiştir. Kur'an kursundan çıkan maktul, her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olduğu anlaşılan patika yolu kullanarak evine gitmiştir. Olay öncesinde sanıklar Salim ve Nevzat, birbirlerine yakın olarak maktulün her zaman kullandığı yol bölgesinde ve maktulün evi yakınında bulunmuştur. Maktulün ise patika yoldan çıkarak evi ve müştemilatının bulunduğu yere gelmesi üzerine buraya geçen sanık Salim ile evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından maktul Narin'in öldürüldüğü anlaşılmıştır. Sanık Salim, maktulün cesedini olay öncesinde birlikte olduğu ve evin dışında bekleyen arkadaşı sanık Nevzat'a gizlemesi veya yok etmesi amacıyla teslim etmiştir. Bu hususu, sanık Nevzat ile sanık Salim'in saat 15.25 ile 15.46 sıralarında artan ortak baz kullanma durumu desteklemiştir" denilmişti.

Kararda sanık Bahtiyar'ın maktulün cesedini yapılan aramalar sonucu cansız bedeninin bulunduğu derenin toprak ile birleşen kısmına çuval içinde götürerek bıraktığı ve üzerini taşla örttüğünün anlaşıldığı kaydedilmişti. Kararda, "Sanık Nevzat'ın sanık Salim'in ev içerisinde bulunan bir odaya kendisini götürerek Narin'in yerde yatan cansız bedenini gösterdiği, bu surette sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim Güran'ın yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılmıştır. Sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda 'nitelikli kasten öldürme' suçuna yardım etme suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.