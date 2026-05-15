Fenerbahçe’de performansı tartışma konusu olan Ederson hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Portekiz basınından Glorioso 1904’ün haberine göre Ederson, eski kulübü Benfica’ya geri dönmek istiyor. Tecrübeli kalecinin yeniden Portekiz ekibinin formasını giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertli ekipte özellikle son dönemde performansıyla eleştirilen Ederson’un geleceği belirsizliğini koruyor. Taraftarların deneyimli kaleciye yönelik eleştirileri dikkat çekiyordu.
Ortaya çıkan iddiaların ardından Fenerbahçe’de kaleci rotasyonunda değişim yaşanabileceği konuşulmaya başlandı. Kulübün yeni sezon planlamasında farklı isimlere yönelebileceği belirtiliyor.
Portekiz ekibinin de eski oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Transfer sürecinin yaz döneminde netleşmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?