Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

İskoçya Premiership’in son haftasında Celtic ile Hearts arasında oynanan tarihi mücadelede kazanan Celtic oldu. Son dakikalarda gelen gollerle rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip şampiyonluğunu ilan etti.
Celtic Park’ta oynanan mücadele öncesi tüm gözler İskoçya’ya çevrilmişti. 41 yıllık Celtic-Rangers üstünlüğünü sona erdirme fırsatı yakalayan Hearts’a şampiyonluk için 1 puan bile yetiyordu.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Lawrence Shankland attığı golle Hearts’ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası konuk ekip tarihi şampiyonluğa çok yaklaşırken Celtic tribünlerinde sessizlik oluştu.
Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 45+4’te topun başına geçen Arne Engels skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Daizen Maeda sahneye çıktı. Japon yıldızın attığı golle Celtic 2-1 öne geçti ve şampiyonluk kapısını araladı.
Hearts’ın tüm riskleri aldığı anlarda Celtic bir gol daha buldu. 90+8. dakikada Callum Osmand boş kaleye attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1.
Bu sonucun ardından Celtic puanını 82’ye yükselterek lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu ilan etti. Hearts ise 80 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.
1874 yılında kurulan Hearts, Leicester City benzeri tarihi bir hikayeye çok yaklaşsa da İskoç futbolunda “Old Firm” olarak bilinen Celtic ve Rangers düzenini yıkamadı. 1985’ten bu yana İskoçya’da yalnızca Celtic ve Rangers şampiyon oldu.
Maçın ardından Celtic taraftarları büyük coşku yaşarken tribünlerde gözyaşları dikkat çekti. Hearts taraftarları ise kaçan tarihi fırsat sonrası büyük üzüntü yaşadı.
