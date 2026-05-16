Görüntü Türkiye\'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı

16.05.2026 16:47
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bu yıl yağışların bol geçmesi nedeniyle şükür duası düzenlendi. Tarihi Sultanhanı Kervansarayı yanında gerçekleştirilen programda vatandaşlar bereket için dua ederken, etkinlik sonunda aşure ikram edildi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Sultanhanı İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın yanı başındaki alanda gerçekleştirildi. Toprakların suya doyması ve verimli bir sezon geçirilmesi nedeniyle düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun da katılarak vatandaşlarla birlikte dua etti.

VATANDAŞLAR BEREKET İÇİN DUA ETTİ

Etkinlikte bir araya gelen ilçe sakinleri, yağışların devam etmesi ve bereketli sezonun sürmesi için ellerini semaya açtı. Sultanhanı Müftüsü Selman Çiloğlu tarafından yapılan şükür duasının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

TARİHİ KERVANSARAY GÖLGESİNDE BİRLİK MESAJI

Tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nın gölgesinde gerçekleşen etkinlikte, hem bereket için şükredildi hem de birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program yapılan ikramların ardından sona erdi.

