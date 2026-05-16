Bilal Erdoğan\'dan Fenerbahçe yorumu: Bunların ortadan kalkması lazım

16.05.2026 17:34
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe hakkında sorulan soruya cevap verdi. Sarı-lacivertli camiadaki kötü gidişat hakkında konuşan Bilal Erdoğan, ''Futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin biraz ortadan kaldırılması lazım. Fenerbahçe'de taraftar gergin, yönetim gergin, futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Kulüpte huzur olması lazım." dedi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul'da 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 8. Etnospor Kültür Festivali öncesi Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Masası programına konuk oldu.

''BUNDAN ETKİLENİYORUZ''

Fenerbahçe'nin kötü gidişatı ile alakalı soruya cevap veren Erdoğan, "Fenerbahçe'nin durumuna bakın, çok iyi puan topluyoruz, ikinci sıraya geliyoruz, kıl payı şampiyonluğu kaybediyoruz. Sonuçta futbolcu, bir maçtaki moral durumuyla şampiyonluğu kaybetmiş oluyor. Futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin biraz ortadan kaldırılması lazım. Fenerbahçe'de taraftar gergin, yönetim gergin, futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Kulüpte huzur olması lazım." dedi.

''EVİNİN İÇİNİ TOPARLAYABİLİRSE...''

Taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin futbolda 2014'ten bu yana lig şampiyonluğu yaşayamamasıyla ilgili konuşmaya devam eden Bilal Erdoğan, ''Kadrolar kuruluyor, iyi hocalar getiriliyor, iyi puanlar toplanıyor. Oradaki fark şu, bizim okçulukta son oka kalır birçok müsabaka. Son okta da merkeze yakın olan kazanır. O tek oktaki farkı düşünün. İki sporcu da belki birbirinden iyi. Ama işte o anda biraz daha soğukkanlı olan sporcu o maçı kazanıyor, madalyayı alan o oluyor. Madalyayla madalyasızlık arasındaki fark bir ana kalıyor. Futbolda da bu moral motivasyon ve dış etmenler çok önemli. Yani kulüpte huzur olması ve insanların inanması lazım. Mesela futbolcu bir yanlış pas veriyor, tribünler yuhalamaya başlıyor. Herhangi bir futbolcunun hatasız oynaması mümkün olabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhalayarak bitirdin. Sadece o maçta değil, belki birkaç maç daha futbolcuyu kaybetmeye yol açtı bu. Onun için taraftarıyla, yöneticileriyle, medyasıyla... Moral vermeye çalışan, her türlü destekleyen, o 'Milletim benim arkamda, taraftarım benim arkamda, yöneticilerim benim arkamda' dedirten motivasyon desteğini biz bu genç çocuklarımızdan ve kahramanlarımızdan esirgememeliyiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe de biraz bu bence evinin içini toparlayabilirse, futbolcusuna, teknik ekibine destek olan bir ekosistemi güçlü tutabilirse başarı gelecektir inşallah."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Demir Demirel Demir Demirel:
    ülkede huzur yok bunuda değerlendir sana zahmet 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
