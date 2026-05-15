Telefonla konuşurken falezlerden düşüp öldü
15.05.2026 19:00
Antalya’da Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerde telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybedip düştüğü iddia edilen 41 yaşındaki şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kayalıkların arasından çıkarılsa da hayatını kaybetti.

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı'ndeki Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerde meydana geldi. İddiaya göre, falezlerin olduğu noktada telefonla konuşan Mehmet Şan, dengesini kaybedip metrelerce düştü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbarla bölgeye deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz polisi, kayalıkların arasında kalan Şan'ı çıkaramayınca itfaiye ve AFAD ekibi halatla aşağıya indi. Dalgıç polisler, suda hareketsiz halde bulunan Şan'ı, AFAD ve itfaiye ekibine teslim etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyeciler ve AFAD ekibi ise halata bağladıkları Şan'ı yukarı çıkardı. Sağlık görevlileri, Şan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme, Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirlikleri ekiplerinin incelemesinin ardından Şan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

