Fenerbahçe\'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti

Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Emre Mor’un sarı-lacivertli macerası sona erdi. Tecrübeli futbolcunun İstanbul’dan ayrılarak Kopenhag’a gittiği öğrenildi.
2022 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor’un sözleşmesi sezon sonunda tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu takımdan ayrıldı.
Emre Mor’un yalnızca Fenerbahçe’den değil, İstanbul’dan da ayrıldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gittiği ifade edildi.
Bu sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda forma şansı bulamadı. Yıldız futbolcu sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yaptı. Emre Mor, son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıkmıştı. Milli futbolcu uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.
Bir dönem büyük beklentilerle transfer edilen Emre Mor’un Fenerbahçe kariyeri sessiz sedasız sona erdi. Tecrübeli futbolcunun yeni takımının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
