Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti

16.05.2026 17:04
Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Emre Mor takımdan ayrıldı. Bu sezon lisansı çıkarılmayan futbolcunun İstanbul’u terk ederek Kopenhag’a gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Emre Mor’un sarı-lacivertli macerası sona erdi. Tecrübeli futbolcunun İstanbul’dan ayrılarak Kopenhag’a gittiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

2022 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Mor’un sözleşmesi sezon sonunda tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu takımdan ayrıldı.

İSTANBUL’U DA TERK ETTİ

Emre Mor’un yalnızca Fenerbahçe’den değil, İstanbul’dan da ayrıldığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gittiği ifade edildi.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Bu sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda forma şansı bulamadı. Yıldız futbolcu sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yaptı. Emre Mor, son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıkmıştı. Milli futbolcu uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ SESSİZ BİTTİ

Bir dönem büyük beklentilerle transfer edilen Emre Mor’un Fenerbahçe kariyeri sessiz sedasız sona erdi. Tecrübeli futbolcunun yeni takımının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
