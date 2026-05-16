Eski Başhekim, Gülistan\'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş

16.05.2026 17:06
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirtti. Çimen, "Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başladıktan sonra Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, ‘Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı.

KAYIP DOSYASI, CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ

Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıptan cinayet soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli, gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

ESKİ VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ESKİ VALİ DE CEZAEVİNDE

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

7 TUTUKLU ELAZIĞ'DAN ERZURUM'A NAKLEDİLDİ

Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ HALA ARANIYOR

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli’ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

“DOSYADA DAHA DA ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILMAYA BAŞLANDI”

Dosya ile ilgili son durumu paylaşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyası 06 Ocak 2020 tarihinde ailenin şikayeti üzerine başlamıştı. Bu soruşturmanın ilk 4 yılında, biliyorsunuz baş şüpheli Tuncay Sonel’in yaptığı örtbas faaliyetinden kaynaklı olarak dosyamızda etkin ve etkili bir soruşturma yapılamamıştı. 2024 yılında Başsavcımız Ebru Cansu Hanım’ın göreve başlamasıyla birlikte dosyada etkili ve etkin bir soruşturma yapıldı. Dosya kapsamında 12 tane tutukluluk şeklinde tedbir uygulandı. Bu kişilerden biri de baş şüpheli Tuncay Sonel'di. Tuncay Sonel'in de davası, usulü kanunlardan kaynaklı olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Erzurum Başsavcılığına gönderilmesiyle birlikte toplumda bir endişe oldu. 'Acaba bu dosya kapatılıyor mu' diye. Hayır, asla öyle olmadı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının da dosyaya girmesiyle birlikte dosyada daha da etkin bir soruşturma yapılmaya başlandı" dedi.

“GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDEN ARACIYLA GEÇMİŞ”

Çimen, soruşturmada tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir’in Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçtiğine dair PTS kayıtlarının olduğunu belirterek, "Bu soruşturma kapsamında da yeni bir gelişme söz konusu oldu. Bu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitiyle şu an tutuklu olan dönemin devlet hastanesi başhekimi Çağdaş Özdemir'in Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden aracıyla geçtiğine ilişkin olarak bir tespit yapıldı. Bu tespitin dosyamızda önemi var. Biliyorsunuz, Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı. Bu şiddet sonrasında devlet hastanesine müracaat edip, bu şiddeti raporlandırmak istemişti. Biliyorsunuz; devlet hastanesi de polise haber vermişti. Polise de POLNET kaydı vardı ve Gülistan'ın oradaki beyanına göre bu baş şüpheli Tuncay Sonel'in oğluna yönelik beyanda bulununca, orada o ifadeyi örtbas ettiler. Bu örtbas olayında en büyük görev de bu başhekim Çağdaş Özdemir'e aitti.” ifadelerini kullandı.

“ÖRTBASTAN ZİYADE İNSAN ÖLDÜRME”

Çimen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu olayın 31 Aralık 2020 tarihinde olduğu söyleniyor. Gülistan'ın da en son görüldüğü tarih 05 Ocak 2020. Biz şunu görüyoruz. Bu faillerden biliyorsunuz Erdoğan Elaldı, Çağdaş Özdemir, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, hepsi 05 Ocak 2020 günü adeta Gülistan'ın bulunduğu yere yönelik olarak bir hareketlenme içinde olduklarını biz anlıyoruz. Çağdaş Özdemir'in de artık örtbastan ziyade Gülistan'a yönelik olarak gerçekleşen insan öldürme olayından da artık sorumlu hale geliyor. Bu dosyamız açısından gerçekten de çok kıymetli bir tespit oldu" 

Kaynak: DHA

