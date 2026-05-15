Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt - Son Dakika
15.05.2026 21:20
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti’ye geçmesinin ardından siyaset kulislerinde gözler Edirne’ye çevrildi. Benzer bir transferin gerçekleşeceği yönündeki iddiaların odağındaki isim olan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, sessizliğini bozarak tartışmalara son noktayı koydu. AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Gencan, partisinden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirterek CHP için "canı gönülden bağlı olduğum baba ocağım" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, son günlerde siyaset kulislerini hareketlendiren "parti değiştirme" iddialarına son noktayı koydu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına katılmasıyla başlayan "yeni transfer" tartışmalarında adı geçen Gencan, iktidar partisine geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Haberin detayları ve Filiz Gencan'ın açıklamaları şöyle:

"BABA OCAĞIMDAYIM, AYNI FİLİZ'İM"

Parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, hakkında çıkan asılsız iddialara sert yanıt verdi. CHP'ye olan bağlılığını vurgulayan Gencan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi canı gönülden bağlı olduğum, baba ocağımdır. 4 Aralık 2023’te yola çıkan Filiz ile bugün karşınızda duran Filiz, aynı Filiz... Daha çok mücadele edecek, daha çok üstüne koyacak. Bugün burada hep beraberiz, böyle de olmaya devam edecek."

"GERİLİMDEN DEĞİL, HİZMETTEN BESLENİYORUZ"

Siyasetin kişisel menfaatler veya koltuk hesapları üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirten Gencan, Edirne halkına verdikleri sözü hatırlattı. "Gerilim siyasetinden beslenmiyoruz" diyen Gencan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler Edirne için mücadele ediyoruz. Bize oy veren ya da vermeyen herkesin hakkını ve hukukunu savunacağız. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Mesele sadece koltuk meselesi değil; biz bu şehrin dayanışma ruhuyla gurur duyuyoruz."

