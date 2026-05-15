Everton'da 17 yıllık koca bir devir sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Everton'da 17 yıllık koca bir devir sona erdi

Everton\'da 17 yıllık koca bir devir sona erdi
15.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

37 yaşındaki İrlandalı sağ bek oyuncusu Seamus Coleman, 17 yıldır formasını giydiği Everton’dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yaşayan efsanesiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takımın 37 yaşındaki tecrübeli sağ beki ve kaptanı Seamus Coleman, tam 17 yıldır terlettiği Everton formasına sezon sonunda veda edeceğini açıkladı.

BİR DEVRİN SONU

2009 yılında İrlanda ekibi Sligo Rovers’tan sadece 60 bin Sterlin gibi sembolik bir bedelle transfer edilen Coleman, aradan geçen 17 yılda kulübün simge isimlerinden biri haline geldi. Modern futbolda eşine az rastlanır bir sadakat örneği sergileyen İrlandalı oyuncu, Everton formasıyla çıktığı yüzlerce maçta taraftarın sevgilisi oldu.

''HER GÜZEL HİKAYENİN BİR SONU VARDIR''

Veda kararıyla ilgili duygularını paylaşan kaptan Coleman, Everton'ın kendisi için bir kulüpten daha fazlası olduğunu belirtti. Sakatlıklarla boğuştuğu dönemlerde bile pes etmeyen ve liderlik karakteriyle takımı ayakta tutan 37 yaşındaki oyuncu, "Bu kapıdan içeri girdiğim ilk günü dün gibi hatırlıyorum. 17 yıl boyunca bu armayı taşımak benim için en büyük onurdu. Ancak her güzel hikayenin bir sonu vardır." dedi. 

BİNLERCE TEŞEKKÜR MESAJI 

Haberin duyulmasının ardından Everton taraftarları sosyal medyada Coleman için binlerce teşekkür mesajı paylaştı. Sezonun son iç saha maçında Goodison Park'ta Coleman için görkemli bir veda töreni düzenlenmesi bekleniyor.

EVERTON KARİYERİ

Everton'da toplamda 433 maça çıkan Coleman, 28 gol ve 29 asistlik performans sergiledi. 

Everton, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Everton'da 17 yıllık koca bir devir sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Everton'da 17 yıllık koca bir devir sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.