Adana merkezli yürütülen “yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ek gözaltı süresi verildi. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette tutulacağı öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, Adana merkezli 21 ilde geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda “yasa dışı bahis”, “kara para aklama”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla hareket eden bir şebekenin hedef alındığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 128 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındığını duyurdu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekleri öğrenildi.
Son Dakika › Rasim Ozan Kütahyalı › Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?