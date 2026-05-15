Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı
15.05.2026 19:56
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılığın ek gözaltı süresi talebinin kabul edildiği öğrenildi. Şüphelilerin pazar gününe kadar sorgulanacağı belirtildi.

Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ek gözaltı süresi verildi.

21 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, Adana merkezli 21 ilde geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda “yasa dışı bahis”, “kara para aklama”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla hareket eden bir şebekenin hedef alındığı belirtildi.

200 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI 

Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 128 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

EMNİYETTEKİ SORGULARI SÜRÜYOR 

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındığını duyurdu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekleri öğrenildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
