Mauro Icardi\'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

16.05.2026 18:32
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikâyenin bir parçası yaptığın için teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'da 4 sezondur sarı-kırmızılı kulüpte bulunan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi. Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak olan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara teşekkür etti.

''TEŞEKKÜRLER GALATASARAY''

Mauro Icardi paylaşımında, "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar elveda demez. Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim." ifadelerine yer verdi.

ICARDI'NIN PAYLAŞIMI

"Dört yıl önce buraya geldiğimde, hayatın beni yaşayacağım en güzel hikâyelerden birine götürdüğünü bilmiyordum.

Bugün anlıyorum ki mesele sadece futbol değildi.

Hiçbir zaman sadece futbol olmadı.

Çünkü statların gürültüsü, İstanbul’un ışıkları, tribünlerden yükselen şarkılar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında…

farkında olmadan evimden çok uzakta bir yuva buldum.

Dört yıl geçti.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca anı.

Ama en değerli olan kupalar değildi.

Bir ülkenin bana kalbini açtığını ve en derinime kadar işlediğini hissetmekti.

Çünkü bazı yerler insanın içinde sonsuza kadar yaşamaya devam eder.

Türkiye benim için tam olarak bu olacak.

Silinmesi imkânsız bir hatıra.

Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü öyle geceler vardı ki dünya doksan dakikalığına durmuş gibi hissediliyordu.

Ve o anlarda, tüm stat şarkılar söylerken, yaşadığım şeyin futboldan çok daha büyük olduğunu anlıyordum.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.

Bana yıllardır tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.

Ve öylesine büyük bir sevgi hissettim ki… bazı şeyleri kelimeler bile anlatmaya yetmez.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikâyenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.

Bana sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve unutulmaz olduğumu hissettirdiğin için teşekkürler.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.

Ama bazı aşklar vedayı bilmez.

Ve yıllar sonra geriye dönüp baktığımda, kalbim dolu dolu gülümseyeceğim.

Çünkü bir zamanlar, harika bir ülkede, gerçekten mutlu olduğum bir hayat yaşadım."

ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan tecrübeli golcünün geleceği, bu hafta yapılacak kritik görüşmeyle netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti. Hafta içinde taraflar arasında gerçekleştirilecek yüz yüze toplantıda, Icardi'nin takımdaki geleceğine dair kesin karar verilecek.

DURSUN ÖZBEK ''GÖRÜŞECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi ile bir görüşmemiz var, inşallah gerçekleştireceğiz. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, camiamızın ikonu haline gelmiş bir isim. Galatasaray'a şimdiye kadar çok büyük katkılar sağladı" ifadelerini kullanarak yeşil ışık yakmıştı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

Öte yandan Mauro Icardi cephesinden sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamalarında kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığı ve istenen rakamlara inmeye hazır olduğu belirtildi.

