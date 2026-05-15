Beşiktaş sezonu 1 puanla tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

ALI SOWE'DAN ÜST ÜSTE GOLLER

Ev sahibi Çaykur Rizespor, golcü oyuncusu Ali Sowe'un 17 ve 30. dakikada attığı gollerle zorlu rakibi karşısında 2-0 öne geçerek devreyi önde tamamladı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 54. dakikada Jota Silva ile farkı bire indirdi. Baskısına devam eden siyah-beyazlılar, 61. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

RİZESPOR'UN GOLÜ GEÇERSİZ

Çaykur Rizespor golü buldu ancak ofsayt. Mücadelenin 90+2'nci dakikasında Mithat Pala'nın sağ kanattan ortasında iyi bir kafa vuruşu yapan Halil Dervişoğlu, kaleci Ersin'i avlayarak takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak, ofsayt pozisyonunda olan Rizesporlu futbolcunun kaleci Ersin'i engellediği gerekçesiyle pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselten Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu dördüncü sırada noktaladı. Çaykur Rizespor ise 39 puana ulaşarak sezonu ilk 10 sıra içerisinde bitirmeyi garantiledi.