Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Galatasaray'da geleceği büyük bir merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan tecrübeli golcünün geleceği, bu hafta yapılacak kritik görüşmeyle netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti. Hafta içinde taraflar arasında gerçekleştirilecek yüz yüze toplantıda, Icardi'nin takımdaki geleceğine dair kesin karar verilecek.

DURSUN ÖZBEK ''GÖRÜŞECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi ile bir görüşmemiz var, inşallah gerçekleştireceğiz. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, camiamızın ikonu haline gelmiş bir isim. Galatasaray'a şimdiye kadar çok büyük katkılar sağladı" ifadelerini kullanarak yeşil ışık yakmıştı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

Öte yandan Mauro Icardi cephesinden sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamalarında kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığı ve istenen rakamlara inmeye hazır olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 46 resmi karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, takımına 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli forvetin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.