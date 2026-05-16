Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi
16.05.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi
Haber Videosu

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğini netleştirmek için menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a çağırdı ve taraflar hafta içinde kritik bir görüşme yapacak. Icardi'nin şampiyonluk kutlamalarında kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığı ve istenen rakamlara inmeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'da geleceği büyük bir merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR 

Sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan tecrübeli golcünün geleceği, bu hafta yapılacak kritik görüşmeyle netlik kazanacak. Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti. Hafta içinde taraflar arasında gerçekleştirilecek yüz yüze toplantıda, Icardi'nin takımdaki geleceğine dair kesin karar verilecek.

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

DURSUN ÖZBEK ''GÖRÜŞECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Icardi ile bir görüşmemiz var, inşallah gerçekleştireceğiz. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, camiamızın ikonu haline gelmiş bir isim. Galatasaray'a şimdiye kadar çok büyük katkılar sağladı" ifadelerini kullanarak yeşil ışık yakmıştı.

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

Öte yandan Mauro Icardi cephesinden sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk kutlamalarında kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığı ve istenen rakamlara inmeye hazır olduğu belirtildi.

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 46 resmi karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, takımına 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli forvetin, güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:07:38. #7.13#
SON DAKİKA: Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.