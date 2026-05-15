Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mersin\'de 30 Ekim\'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
15.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı önlemlerin artırılması için harekete geçildi. Mersin Valiliği, 30 Ekim'e kadar il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik, yasağa uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacağını da bildirdi.

Mersin'de orman yangınlarına karşı alınan birtakım tedbirler alındı.

30 EKİM'E KADAR YASAKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminde artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ormanların korunması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığına yer verilen açıklamada, izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe izin verilmeyeceği bildirildi.

ATEŞ YAKMAK, HAVAİ FİŞEK VE DİLEK BALONU KULLANMAK DA YASAK

Açıklamada, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yanı sıra ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve yanıcı materyallerin kullanılmasının, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu ifade edildi.

Orman içi ve bitişinde kaynak makinesi, spiral ve kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımının yasak olduğu, zorunlu çalışmaların yalnızca gerekli yangın önlemleri ve izinler alınarak orman idaresinin bilgisi ve gözetiminde yürütüleceği bildirildi.

TAŞINMAZ SAHİPLERİNE UYARI

Açıklamada, ormanlık alanlara bitişik taşınmaz sahiplerinin orman sınırı boyunca mülkiyetleri içindeki yanıcı maddeleri temizleyerek yangın emniyet şeridi oluşturmakla yükümlü olduğuna yer verildi.

Enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı bakım ve kontrol çalışmalarının artırılacağı bildirilen açıklamada, gerekli görülmesi halinde kontrollü enerji kesintilerinin uygulanabileceği belirtildi.

BELEDİYELER VE AFAD DA DEVREDE

Tüm kamu kurumlarının, belediyelerin, kolluk birimlerinin orman yangınıyla mücadelede tam koordinasyon içerisinde görev yapacağının kaydedildiği açıklamada, "Belediyeler, çöp depolama alanları, yol kenarları ve orman çevresindeki yanıcı materyallerin temizliğini sağlayacak, iş makinelerini hazır bulunduracaktır. AFAD koordinasyonunda tahliye planları ve toplanma alanları oluşturulacak olası yangınlarda kurtarma ve tahliye çalışmaları yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenlere adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Valilik, Ormana, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Mersin Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.