Beşiktaş\'ta ayrılık maç sonunda açıklandı

Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonunda beklenen ayrılık gerçekleşti.

JOTA İLE YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın opsiyonunu kullanmayacak. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda Jota Silva ile yollar ayrıldı.

PORTEKİZ'E DÖNECEK

Haberin devamında, Portekizli oyuncunun Beşiktaş formasıyla Rize'de son maçına çıktığı ve sabah saatlerinde yıldız ismin Portekiz'e döneceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Jota Silva, 5 gol atarken, 1 golün de asistini yaptı.