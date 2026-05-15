Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti

15.05.2026 22:07
Türk Devletleri Teşkilatı’nın Gayriresmi Zirvesi kapsamında Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Emine Erdoğan, Türk dünyasının önemli manevi miraslarından biri kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti. Türbede dua eden Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi’nin manevi mirasının nesiller boyunca yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Gayriresmi Zirvesi kapsamında Türkistan’da bulunan Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi’nin kabri başında dua etti.

TÜRBE VE YAŞAM ALANLARINI GEZDİ 

Ziyaret sırasında Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşamını sürdürdüğü alanları da gezerek yetkililerden bilgi aldı. Tarihi ve manevi önemiyle bilinen türbede incelemelerde bulunan Emine Erdoğan’ın ziyaretine heyet üyeleri de eşlik etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI 

Emine Erdoğan, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi’yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Derya Akyol Derya Akyol:
    ?????? çok güldüm ne diyelim kabul etsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
