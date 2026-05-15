Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı
15.05.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, şampiyonluk kutlamalarında Tarkan'ın bir şarkısı ile sahne alacağını ifade etmişti. Alman oyuncu, sahneye Tarkan'ın ''Dudu'' şarkısı eşliğinde çıktı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı. Kutlamalara futbolculardan Leroy Sane de katıldı.

LEROY SANE DEDİĞİNİ YAPTI 

Leroy Sane, şampiyonluk kutlamalarında dediğini yaptı. Alman oyuncu, kutlamalardan önce verdiği röportajda, "Açıkçası sürpriz olacaktı ama madem sordunuz Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü Almanya'da çok fazla Türk arkadaşım var. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye dinleye Tarkan'ı dinlemeye başladım. Seviyorum da. Ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun." demişti.

Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

''DUDU'' ŞARKISI EŞLİĞİNDE ÇIKT

Leroy Sane, kutlamalarda Tarkan'ın Dudu şarkısıyla sahneye çıktı. Bu anlarda büyük coşku yaşayan deneyimli oyuncu, tribünleri de ayağa kaldırarak unutulmaz anlar yaşattı. 

Galatasaray, Leroy Sane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:52:39. #7.12#
SON DAKİKA: Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.