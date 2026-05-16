Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.
Kaza, Mut-Silifke karayolunda Karadiken Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Korkmaz (50) idaresindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, şeridinden çıkması sonucu karşıdan gelen Y.U. yönetimindeki VV 814 yabancı plakalı TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, anne Emine (52) ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine savcının incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga kaldırıldı. TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
