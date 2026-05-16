''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

16.05.2026 20:16
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım, şampiyonluğun birinci hedef olduğunu belirtip, "Şampiyon olsak da sezon sonunda bırakacağım. İlk kez söylüyorum, üç sene kesinlikle devam etmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY ADALETLİ DAĞITILACAK"

Göreve gelmelerinin ardından tek hedeflerinin şampiyonluk olacağını belirten Aziz Yıldırım, "Bu kadar kalabalık dernek olduğunu bilmiyordum. Bizim zamanımızda 100 civarıydı 175 dernek olmuş. Biz seçilirsek hep beraber bir araya geleceğiz, stadın kapasitesinden, bilet dağıtımlarına kadar her şey adaletli dağılacak. Biz geldiğimiz zaman derneklere kulübe destek anlamında zorlama ve baskı yapmayacağız. Her şey gönül esaslı olacak. Bizim 'Kulübün şu eksiğini tamamlayın, şuraya bunu yapın' tarzı şeylere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizlerle beraber sizden beklediğimiz tam destek olacak. Tek isteğimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk için sizin statları doldurmanıza ve küskünlükleri, dargınlıkları bırakarak birlikte olmamıza ihtiyacımız var." dedi. 

"20 SENEYE FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım." ifadelerini kullandı. 

"STADYUMUN BÜYÜTÜLMESİ..."

Stadyum ile ilgili çalışmasından bahseden Yıldırım, "Herkese çağrı yapacağım. Üye, taraftar, dernekler hepimiz bir araya geleceğiz. Küslükler olmayacak. Stadın büyütülmesi ile ilgili izinleri alacağız. Nihat Özbağ ve Barış Göktürk çalışmaları yapacak. Ben başlarında olacağım." sözlerini sarf etti. 

"SOYUNMA ODASINDA, SAMANDIRA'DA..."

Aziz Yıldırım, yönetime el koyacaklarını belirterek "Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız. Geçmişte olan tüm tecrübelerimiz heybede duruyor. Hatasıyla, doğrusuyla her şeyi biliyoruz. Yönetimimin çoğu yeni üye, yeni isimler olacaklar." değerlendirmesinde bulundu. 

"ŞAMPİYON YAPIP BIRAKACAĞIM"

Göreve 1 yıllığına geleceğini açıklayan Aziz Yıldırım, ''Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum ? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor. Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur.'' dedi. 

