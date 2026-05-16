Nesine 3. Lig 1.-2. grup play-off final maçında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor karşı kaşrıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorluspor 1947, 1-0'lık skorla kazandı.
Çorluspor 1947'ye galibiyeti getiren golleri 78. dakikada 25 yaşındaki golcü oyuncu Muhammet Arslantaş kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.
Bu sonuçla birlikte Malatya Yeşilyurtspor, gelecek sezonda da 3. Lig'de mücadele edecek. Çorluspor 1947 ise adını 2. Lig'e yazdırdı. Tekirdağ temsilcisi, gelecek sezon 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
Son Dakika › Spor › Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?