İnci Türkay\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster\'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı

16.05.2026 20:36
Sihirli Annem dizisinin Betüş’ü İnci Türkay, 2011 yılında hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster’ın son gecesine dair yürek burkan bir itirafta bulundu. Foster'ın vefat ettiği gece kendi evinde olduğunu ve dışarı çıkmaması için çok dil döktüğünü söyleyen Türkay, "Hâlâ rüyalarımda gitmesin diye kapıyı zincirliyorum" diyerek yıllardır yaşadığı vicdan azabını anlattı.

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi "Sihirli Annem"de 'Betüş Peri' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İnci Türkay, 2011 yılında trajik bir şekilde hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster hakkında yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

İLK KEZ ANLATTI

Konuk olduğu programda, radikal bir kararla Londra'ya yerleşme sürecinden babasının vefatına kadar hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Türkay, söz Defne Joy Foster'a gelince gözyaşlarını tutamayarak yıllardır içinde taşıdığı büyük vicdan muhasebesini ilk kez paylaştı.

Dizi setinde yaşanan anılardan bahseden İnci Türkay, merhum oyuncunun astım hastası olmasına rağmen sigara kullanması ve setteki bir köpek nedeniyle geçmişte aralarında ufak bir kırgınlık yaşandığını, ancak sonrasında hızlıca barıştıklarını aktardı. Türkay, asıl yürek sızlatan açıklamayı ise ünlü oyuncunun hayata gözlerini yummadan önceki son saatlerine dair yaptı.

"KAL BURADA DİYE ÇOK YALVARDIM, DİNLEMEDİ"

Defne Joy Foster'ın vefat ettiği o kabus gecesinde aslında kendi evinde olduğunu açıklayan İnci Türkay, o son saatleri şu sözlerle anlattı: "Vefat ettiği gece Nişantaşı'ndaki evime geldi. Bana 'Hadi Beyoğlu'na çıkalım' dedi. Ben o gün çok halsizdim, grip gibiydim. Dışarı çıkmak istemedim ve ona da 'Çıkma, kal burada' diye çok dil döktüm, adeta yalvardım. Ama beni dinlemedi, gitti. Maalesef sabaha karşı da o acı vefat haberini aldım."

"HALA RÜYALARIMDA O KAPIYI ZİNCİRLİYORUM"

Yaşadığı büyük şokun ardından uzun süre kendisini toparlayamadığını itiraf eden ünlü oyuncu, o gecenin bir ömür boyu zihnine kazındığını belirtti. Yaşadığı derin vicdan azabını dile getiren Türkay, "Vefatından sonra günlerce salonda oturup sadece duvara baktım. Evden o çıkış anını zihnimde defalarca yeniden yaşadım. Hâlâ rüyalarımda o kapıyı kapatıyorum, o gitmesin diye kapıyı zincirliyorum... Ama gerçekte gitti" ifadelerini kullandı.

Türk televizyon tarihinin en neşeli ve hayat dolu yüzlerinden biri olan Defne Joy Foster, ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğduğunda geride henüz 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz'ı bırakmıştı. İnci Türkay'ın yıllar sonra gelen bu itirafı, trajik ölümün ardındaki bilinmeyen bir dramı daha gözler önüne serdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
