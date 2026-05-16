Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü - Son Dakika
16.05.2026 21:22
Kırgızistan’da gölde çırpınan 4 çocuğu kurtaran eski kafes dövüşçüsü Medet Zheenaliev boğularak yaşamını yitirdi. Baktuu-Dolonotu köyü yakınlarında yaşanan olayda, çocukları kıyıya çıkardıktan sonra gözden kaybolan 30 yaşındaki sporcunun cansız bedenine arama kurtarma ekiplerinin ertesi gün yürüttüğü çalışmalar neticesinde ulaşıldı.

Kırgızistan’daki Issık Gölü’nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuğu kurtarmak için suya atlayan eski profesyonel MMA dövüşçüsü Medet Zheenaliev, çocukları kurtardı ama kendisi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. 30 yaşındaki sporcunun cansız bedeni, ertesi gün dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.

Olay, Kırgızistan'ın turistik bölgelerinden biri olan Baktuu-Dolonotu köyü yakınlarındaki Issık Gölü’nde meydana geldi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN GÖLE ATLADI 

New York Post'un haberine göre, gölde yüzdükleri sırada güçlü dalgalar nedeniyle akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuğun çırpındığını gören eski sporcu Medet Zheenaliev (30), çocukları kurtarmak amacıyla hiç düşünmeden suya atladı.

4 ÇOCUK KURTULDU AMA KENDİSİ GÖZDEN KAYBOLDU 

Çevredeki vatandaşların da desteğiyle çocukların bulunduğu noktaya ulaşan Zheenaliev, yoğun bir çaba sarf ederek 4 çocuğun da güvenli bir şekilde kıyıya çıkarılmasını sağladı. Ancak çocukları kurtarma mücadelesi sırasında bitkin düşen ve akıntıya karşı koyamayan genç sporcu, bir süre sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ ERTESİ GÜN BULUNDU 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ve dalgıç ekipleri, gölde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Saatler süren çalışmaların ardından, 30 yaşındaki dövüşçünün cansız bedenine ertesi gün ulaşıldı. Yetkililer, yapılan ilk incelemede Zheenaliev’in kurtarma faaliyeti esnasında suda boğularak yaşamını yitirdiğini teyit etti.

SPOR CAMİASI YASTA 

2017-2019 yılları arasında profesyonel MMA kariyeri bulunan ve ülkesinde tanınan bir isim olan Medet Zheenaliev’in vefatı, spor dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Olayın ardından resmi kurumlar ve spor camiası taziye mesajları yayımladı.

Kırgızistan, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
