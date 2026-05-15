Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, tarihi başarısını muhteşem bir şölenle taçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, müzesindeki 26. şampiyonluk kupasını RAMS Park’ta düzenlenen görkemli törenle havaya kaldırdı.

RAMS PARK'TA ŞAMPİYONLUK GECESİ

Haftalar süren heyecan fırtınasının ardından ipi göğüsleyen Aslan, şampiyonluk kutlamaları için kendi evinde taraftarıyla buluştu. "Hedef 26" mottosuyla çıkılan yolda zaferle ulaşan sarı-kırmızılı ekip, stadyumu dolduran on binlerce taraftarının tezahüratları eşliğinde sahaya çıktı.

KUPA KAPTANIN ELLERİNDE YÜKSELDİ

DJ performansları ile Işık ve drone gösterileriyle başlayan gecenin doruk noktası kupa töreni oldu. Futbolcular ve teknik heyet platforma tek tek özel şarkılar eşliğinde davet edildi. Futbolcuların gelmesinin ardından kupa törenine geçildi. Futbolculara madalyalarını Başkan Dursun Özbek takdim etti. Özbek ayrıca şampiyonluk kupasını da takım kaptanlarına verdi. Bu sırada Queen'in 'We Are the Champions' şarkısı ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Kupa futbolcuların ellerinde tek tek dolaştı ve şampiyonluk sevincini birlikte yaşadılar. Kupa töreni sırasında ayrıca ışık gösterileri yapıldı ve stat dışından da havai fişekler atıldı.

''HEDEF 27''

Törende kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör Okan Buruk, "4 sene üst üste şampiyon olduk. Şimdi hedef üst üste 5. Hedef 27." sözlerini sarf etti.