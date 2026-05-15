2027 hac başvuruları için tarih belli oldu - Son Dakika
15.05.2026 23:36
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin 18 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, başvurularını 19 Haziran’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Daha önce hac kaydı bulunan adayların ise aynı tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre hacı adayları, işlemlerini 18 Mayıs ile 19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece vatandaşlar, herhangi bir başvuru merkezine gitmeden işlemlerini dijital ortamda tamamlayabilecek.

2027 yılı hac organizasyonuna ilk kez başvuracak vatandaşlar “ön kayıt” işlemi yaparken, daha önce başvuru oluşturmuş adaylar ise aynı tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek.

KAYIT YENİLEME YAPMAYANLARIN BAŞVURUSU GEÇERSİZ SAYILABİLİR

Yetkililer, mevcut kaydı bulunan adayların belirtilen süre içinde kayıt yenileme işlemini yapmaları gerektiğini belirtti. Süre içerisinde işlemini tamamlamayan vatandaşların mevcut başvurularının geçersiz sayılabileceği ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca, başvuruların son günlere bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman yavaşlama yaşanabileceği belirtilirken, işlemlerin erken tamamlanmasının önem taşıdığı vurgulandı.

HAC KURASI VE KESİN KAYIT SÜRECİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ön kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adayları, ilerleyen süreçte Diyanet tarafından açıklanacak kura ve kesin kayıt takvimini takip edecek. Yetkililer, hac sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi platformları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

SÜREÇ TAMAMEN DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜTÜLECEK

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden birkaç adımda başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. Sürecin tamamen dijital ortamda yürütülmesiyle birlikte vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

