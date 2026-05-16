Bir apartman girişinde kendi halinde uzanan kediye tekme atan kadının saniyeler sonra başına gelenler "ilahi adalet" yorumlarına neden oldu.
Binanın güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, apartman girişinde kendi halinde uzanan kediye bir kadının tekme savurduğu görülüyor. Bu çirkin hareketinden saniyeler sonra merdivenleri çıkan kadın, ayağı takılınca yere kapaklanıyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Kullanıcılar, kadının bir canlıya zulmetmeye çalışırken anında karşılığını bulmasını "İlahi adalet yerini buldu" şeklinde yorumladı.
Son Dakika › kedi › 'İlahi adalet' 5 saniyede tecelli etti! Kediye yaptıklarından sonra başına gelene bakın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?