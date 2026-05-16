Futbolseverlere müjde! A Milli Takım\'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda

16.05.2026 22:39
A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı maçlar ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile özel maçlara çıkacak. Bu iki önemli hazırlık karşılaşmasının yayınlanacağı kanal belli oldu. 

MİLLİLERİN MAÇLARI ATV'DE

Ay-yıldızlıların önümüzdeki haftalarda Kuzey Makedonya ve Venezuela ile yapacağı karşılaşmalar futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak.

KUZEY MAKEDONYA MAÇI İSTANBUL'DA

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

VENEZUELA MAÇI ABD'DE

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadium'da oynanacak. 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    son dakika verdiginiz için saaalunn 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:48:09. #7.13#
