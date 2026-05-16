Aston Villa Liverpool\'u paramparça etti

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Aston Villa, 4-2'lik skorla kazandı.

ASTON VILLA'DAN NET GALİBİYET

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Morgan Rogers, 57 ve 73. dakikalarda Ollie Watkins ile 89. dakikada John McGinn kaydetti. Liverpool'un golleri 52 ve 90+2. dakikalarda Virgil van Dijk'tan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 62'ye yükseltti ve 4. sıradaki yerini koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Liverpool ise 59 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Liverpool, kendi sahasında Brentford'u konuk edecek.