Galatasaray\'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

16.05.2026 00:23
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, stadyumda düzenlenen törenle kupasını aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan ve üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, RAMS Park'ta 'Dört Dörtlük Gece' düzenledi. Stadyumda tribünler tamamen dolarken, saha içine de taraftarlar için özel alan kuruldu. Toplam 54 bin 527 taraftar stadyumda kutlamaları takip etti.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ 

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamaları şehir turuyla başladı. Galatasaray Lisesi'nden çıkan sarı-kırmızılılar, şehir turunu attıktan sonra stada ulaştı.

5 YILDIZLI PLATFORM KURULDU

Şampiyonluk kutlamaları için sahaya 5 yıldızlı platform kuruldu. Sahneye gidiş yolu sarı-kırmızılı renklerle yapılırken, platformunda üstünde de 'Dört dörtlük şampiyon' yazıldı. Kutlamalar DJ performanslarıyla başladı, Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan ve Doğuş Çabakçor de sahne aldı. Ayrıca DJ Doğuş Çabakçor senfonik performans sergiledi.

DRONE GÖSTERİSİ YAPILDI

Kutlamalar kapsamında stadyumun üstünde drone gösterisi yapıldı. Dronlarla 'Dejavu', 'Dominasyon', 'Her sene sensin şampiyon' ve 'Hedef 27' yazıları yapılırken, Teknik Direktör Okan Buruk, Leroy Sane, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in de görselleri oluşturuldu.

DURSUN ÖZBEK İÇİN 'BÜYÜK BAŞKAN' TEZAHÜRATI

Sahneye gelişler ilk olarak kulüp çalışanlarıyla başladı. Daha sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sahneye torunları ve cezaevinde bulunan eski yönetici Erden Timur'un oğluyla sahneye geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Özbek için 'Büyük başkan' ve 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratları yaparken, Başkan Özbek de taraftarların yanına gitti. Yönetim kurulu ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinin çıkmasının ardından da teknik heyet sahneye geldi.

OKAN BURUK'TAN TARAFTARLARA ÜÇLÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahneye oğlu Ali Yiğit Buruk geldi. Buruk sahneye çıkarken, '4 sene üst üste şampiyon olduk' şarkısı çalarken, bütün taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Taraftarların yanına giden Okan Buruk, onlara üçlü çektirdi. Ali Yiğit ise sahneye geldiğinde Başkan Dursun Özbek'in elini öptü.

JAKOBS, AFRİKA ULUSLAR KUPASI MADALYASIYLA SAHNEDE

Daha sonra futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye gelirken, onlara aileleri de eşlik etti. İlk olarak kaleci Uğurcan Çakır giriş yaptı. Ismail Jakobs ise Senegal ile 2025 Afrika Uluslar Kupası’nı kazandıkları madalyayla geldi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası finalinde bir süre sahadan çekilen ve tekrar sahaya dönerek şampiyon olan Senegal'in, Fas karşısında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

TORREIRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, Müslüm Gürses'e ait olan 'Cimbom bom' şarkısını kullandı. İlkay Gündoğan da 'Çocukluk aşkımsın' şarkısıyla sahneye çıktı. Sıra Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira geldiğinde duygusal anlar yaşadı. Sahneye babasıyla çıkan Torreira gözyaşlarına hakim olamadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN HORON ŞOV

Barış Alper Yılmaz ise sahneye Karadeniz şarkısıyla giriş yaptı. Sahnede horon oynarken Barış Alper'e takım arkadaşları da dahil olurken, hep birlikte eğlendiler. Futbolcuların horon oynamaları kutlamaların dikkat çekici anlarına neden oldu.

SACHA BOEY FİLİSTİN BAYRAĞIYLA ÇIKTI

Kutlamalarda Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek için sahneye Filistin bayrağıyla geldi. Boey, kupa törenini de Filistin bayrağıyla bekledi.

OSIMHEN'E YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen sahneye geldiğinde yoğun ilgi gösterdi. Sahneden kurulan 5 yıldızın olduğu bölümlere giden Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.

SAHNE ICARDI'NİN

Galatasaray’ın kaptanları Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan sahneye son gelen futbolcular oldu. Abdülkerim ellerinde boks eldivenleriyle çıkarken, Rocky film müziğini tercih etti. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise kendisiyle klasikleşen 'Aşkın olayım' şarkısıyla sahneye çıkarken, taraftarlar hep birlikte şarkıyı söyledi. Icardi sahnedeyken ayrıca taraftarlar meşaleler yakarken, stadyumda güzel bir görüntü oldu. Icardi daha sonra tribünleri dolaştı ve sahnenin ortasına gelerek üçlü çektirdi.

KUPA VE MADALYALARI BAŞKAN ÖZBEK VERDİ 

Futbolcuların gelmesinin ardından kupa törenine geçildi. Futbolculara madalyalarını Başkan Dursun Özbek takdim etti. Özbek ayrıca şampiyonluk kupasını da takım kaptanlarına verdi. Bu sırada Queen'in 'We Are the Champions' şarkısı ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Kupa futbolcuların ellerinde tek tek dolaştı ve şampiyonluk sevincini birlikte yaşadılar. Kupa töreni sırasında ayrıca ışık gösterileri yapıldı ve stat dışından da havai fişekler atıldı.

