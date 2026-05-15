5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi

Haberin Videosunu İzleyin
5 ilde \'change\' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
15.05.2026 08:09  Güncelleme: 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 ilde \'change\' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
Haber Videosu

İSTANBUL merkezli 5 ilde, ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 40 araç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 40 araç ele geçirildi.

5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 'change' yapıldığı belirlenen 40 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran’dan takıma veda yemeği Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği
Kocaeli’nde bir garip olay Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu
Marmaris’te motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı Marmaris'te motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü Spora başladı, bambaşka birine dönüştü
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı
Real Madrid’de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım
İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Boşanma aşamasındaki eşini 58 bıçak darbesiyle öldürene ağırlaştırılmış müebbet Boşanma aşamasındaki eşini 58 bıçak darbesiyle öldürene ağırlaştırılmış müebbet
Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel
Ayağını kıran Sevda Demirel’in hastanedeki zor anları Arkadaşına böyle sitem etti Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları! Arkadaşına böyle sitem etti

08:37
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar 1 öğün yemekle kandırmışlar
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar
08:07
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:06
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir
İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
07:36
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
07:15
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 08:59:35. #.0.4#
SON DAKİKA: 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.