Ordu'da fabrikada çalışan 21 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
Ordu'da fabrikada çalışan 21 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Ordu'da fabrikada çalışan 21 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
15.05.2026 09:01  Güncelleme: 09:02
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yiyen 21 işçi, mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve bazılarının taburcu edildiği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan 21 işçinin, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanıp, hastaneye başvurduğu öne sürüldü. İddiaya göre; Ulubey ilçesindeki bir fabrikada, dün öğle yemeği olarak karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tüketen bazı işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri yaşamaya başladı. 

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İşçilerden bir kısmı Ulubey'deki, bir kısmı ise Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bazı çalışanların taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

