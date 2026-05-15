Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi

Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
15.05.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Haber Videosu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak yol kenarında bankta oturan iki kardeşe çarpması faciaya neden oldu. Akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralanırken, ağır yaralanan kardeşlerin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yol kenarındaki bankta oturan iki kardeşe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SAVRULARAK BANKA ÇARPTI 

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Göktepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. yönetimindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D.’ye çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan B.D., Y.S. ve E.A. yaralandı.

Bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D. de çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ KARDEŞİN DURUMU AĞIR 

Hastanede tedavi altına alınan kardeşler G.D. ve A.D.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 01:48:54. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.