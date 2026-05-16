RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor\'da

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Davie Selke, 22. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 59. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in öğrencileri ligi 57 puanla 5. sırada bitirdi. Lacivert-turunculular, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Öte yandan son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK ise ligi 37 puanla tamamladı.
