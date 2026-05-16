RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da

RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor\'da
16.05.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Göztepe'nin yenilmesiyle birlikte ligi 5. sırada bitirdi. İstanbul ekibi, Avrupa bileti için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'mnı kazanmasını bekleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

BAŞAKŞEHİR YILDIZLARIYLA 3 PUANA UZANDI

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Davie Selke, 22. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 59. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi. 

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in öğrencileri ligi 57 puanla 5. sırada bitirdi. Lacivert-turunculular, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. 

GAZİANTEP LİGİ KÖTÜ BİTİRDİ

Öte yandan son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK ise ligi 37 puanla tamamladı.

Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
22:23
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:09:08. #7.12#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.