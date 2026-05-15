TFF, Galatasaray\'ın kupa törenine katılım göstermedi

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle 26. şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Şampiyonluk kutlamalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı futbolcuların şampiyonluk madalyalarını doğrudan Kulüp Başkanı Dursun Özbek taktı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024-2025 sezonunda da şampiyon olan Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlenen kupa törenine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılım sağlamamıştı.
