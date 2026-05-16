Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti

16.05.2026 22:51
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ndeki hitabının ardından, ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konserini tribünden takip etti. On binlerce gencin dev bir koro halinde ünlü şarkılara eşlik ettiği anları ilgiyle izleyen Erdoğan, gençlerin stadyumu dolduran coşkusuna ortak oldu.

HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK EDİLDİ

On binlerce gencin katılımıyla gün boyu süren etkinlikler; mehteran takımının gösterisi, Uğur Işılak, Ay Yola müzik grubu ve DJ Burak Yeter, yerel sanatçıların performanslarıyla coşkuya sahne oldu. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler, gün boyunca sanatçıların seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GENÇLERİN COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Akşamın ilerleyen saatlerinde stadyuma gelerek dev kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra programı tribünden takip etmeye devam etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı sonrası sahneye çıkan rap ve pop müziğin sevilen ismi Sefo; "Bilmem mi", "Affettim", "Veda Saati" ve "Kapalı Kapılar" isimli popüler şarkılarını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, on binlerce gencin dev bir koro halinde eşlik ettiği Sefo'nun performansını tribünden dinleyerek gençlerin coşkusuna ortak oldu. 

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlik, AK Parti, Kocaeli, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Yerel, Sefo, Son Dakika

