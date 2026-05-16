Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

16.05.2026 01:06
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde iki yıldır bir iş yerinde şoför olarak çalışan eski uzman çavuş, mesai arkadaşları tarafından iş yerinin deposunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 48 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni, adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski uzman çavuş olan bir kişi, şoför olarak çalıştığı iş yerinin deposunda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

MESAİ ARKADAŞLARI BULDU

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi 2101. Cadde'de bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Eski uzman çavuş olduğu öğrenilen ve iki yıldır aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Sinan M. (48) iş yerinin depo kısmında mesai arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. 

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinan M.’nin tabancayla kafasından vurulmuş halde olay yerinde ölmüş olduğu tespit edildi. Sinan M.’nin kendini vurmuş olma ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
