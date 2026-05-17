Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi

Avustralya’nın Melbourne kentinden ABD’nin Teksas eyaletine gitmek üzere havalanan Qantas Havayolları’na ait yolcu uçağı, kabin görevlisine saldıran bir yolcu nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Uçakta taşkınlık çıkardığı ve bir kabin görevlisini ısırdığı iddia edilen yolcu yüzünden uçak, Fransız Polinezyası’ndaki Tahiti Adası’na acil iniş yaptı.

QF21 sefer sayılı Melbourne- Dallas uçuşunda olayın, havalandıktan yaklaşık 7 saat sonra meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre alkollü olduğu öne sürülen yolcu, uçakta bağırıp küfür etmeye başladı. Kabin ekibinin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen şahsın bir görevliye fiziksel saldırıda bulunduğu ve görevliyi ısırdığı iddia edildi.

YOLCULAR DA MÜDAHALE ETTİ

Uçakta yaşanan panik sırasında bazı yolcuların da kabin ekibine yardım ederek saldırgan yolcuyu etkisiz hale getirmeye çalıştığı öğrenildi. Pilotun güvenlik gerekçesiyle rotayı değiştirme kararı aldığı ve uçağın Tahiti’nin başkenti Papeete’ye yönlendirildiği bildirildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN SERT KARAR

Uçak Tahiti’ye indikten sonra polis ekipleri saldırgan yolcuyu gözaltına aldı. Qantas Havayolları ise olayın ardından şahsın ömür boyu uçuş yasağı aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği birinci önceliğimizdir. Tehditkâr davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz” denildi.

Yakıt ikmalinin ardından uçak yeniden havalanarak Dallas yolculuğuna devam etti. Olay nedeniyle seferin birkaç saat gecikmeli tamamlandığı aktarıldı.