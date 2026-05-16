İstanbul\'da İki Farklı Yaşam Biçimi

16.05.2026 10:06
Küçükçekmece'de modern ve eski mahalleler arasındaki sosyo-ekonomik farklar havadan görüntülendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde havadan çekilen görüntüler, aynı ilçede yer alan iki farklı yaşam biçimini gözler önüne serdi. Atakent Mahallesi'nde yükselen modern site yaşamı ile Atatürk Mahallesi'nin dar sokaklı ve sıkışık yapılaşması arasındaki keskin fark dikkat çekti. İki mahalleyi adeta çizgi gibi ayıran 2. Hürriyet Caddesi ise İstanbul'un sosyo-ekonomik ayrımını somutlaştırdı.

Havadan kaydedilen görüntülerde Atakent Mahallesi'nde geniş yollar, planlı yerleşim, yüksek katlı siteler, peyzaj alanları ve sosyal donatılar öne çıkarken; Atatürk Mahallesi'nde ise bitişik nizam yapılar, dar sokaklar ve yoğun yapılaşma dikkat çekiyor. Modern sitelerin bulunduğu bölgede düzenli bir şehir planlaması görülürken, diğer tarafta yıllar içinde gelişmiş ve plansız büyümenin izleri açıkça hissediliyor. Bu durum, İstanbul'un aynı coğrafyada iki farklı yaşam standardını barındırdığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, iki mahalle arasındaki farkın sadece mimari değil, aynı zamanda yaşam kalitesi, güvenlik, sosyal alanlar ve deprem dayanıklılığı açısından da belirgin farklar olduğunu ifade ediyor.Modern sitelerde otopark, güvenlik, yeşil alan ve sosyal tesis gibi imkanlar bulunurken, eski mahallelerde bu imkanların oldukça sınırlı olduğu görülüyor. Özellikle deprem tartışmalarıyla birlikte yeni yapıların tercih edilmesi, bu ayrımı daha da derinleştiriyor.

Şehri bölen sınır: 2. Hürriyet Caddesi

İki mahalleyi ayıran 2. Hürriyet Caddesi ise adeta bir sınır görevi görüyor. Caddenin bir tarafında planlı ve modern yaşam alanları yer alırken, diğer tarafında daha eski ve yoğun yapılaşma dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntüler, bu farkı net bir şekilde ortaya koyarken, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve şehirleşme tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre bu iki farklı yapılaşma modeli, İstanbul'un geçmişi ile geleceği arasındaki geçişi temsil ediyor. Bir yanda planlı kentleşme örnekleri yükselirken, diğer yanda eski yapı stokunun dönüşüm ihtiyacı gün geçtikçe daha fazla hissediliyor.

Küçükçekmece'de kaydedilen bu görüntüler, İstanbul'un yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik olarak da iki farklı yüzünü ortaya koyuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

