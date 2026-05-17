Bolu'da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

17.05.2026 17:21
Bolu’da sokakta taşkınlık yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu bir şahıs, kendisini uyarmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Karaçayır Mahallesi’nde yaşanan olayda kısa süreli arbede çıkarken, çevrede paniğe neden olan şüpheli ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde alkollü olduğu öne sürülen yabancı uyruklu bir şahıs, sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şahıs, emniyet güçlerine saldırınca sokak ortasında arbede yaşandı.

ÇEVREYİ RAHATSIZ EDİNCE POLİS ÇAĞRILDI 

Olay, saat 15.00 sıralarında Hitit Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü şahıs yüksek sesle bağırıp taşkınlık yaparak çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRDI 

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyarılara rağmen taşkın tavırlarını sürdüren şüpheli, polis memurlarına fiziksel saldırıda bulundu. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

GÖZALTINA ALINDI 

Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

