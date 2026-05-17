Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde alkollü olduğu öne sürülen yabancı uyruklu bir şahıs, sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şahıs, emniyet güçlerine saldırınca sokak ortasında arbede yaşandı.

ÇEVREYİ RAHATSIZ EDİNCE POLİS ÇAĞRILDI

Olay, saat 15.00 sıralarında Hitit Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü şahıs yüksek sesle bağırıp taşkınlık yaparak çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyarılara rağmen taşkın tavırlarını sürdüren şüpheli, polis memurlarına fiziksel saldırıda bulundu. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.