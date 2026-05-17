Kadıköy\'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında ligde kalmayı hedefleyen ikas Eyüpspor’u konuk edecek.
Ancak dev maç öncesi Kadıköy’de aniden bastıran yoğun sağanak yağış, Chobani Stadyumu’nda beklenmedik bir mağduriyete yol açtı.
Şiddetli yağış nedeniyle stadyum çatısının bazı noktalarında sızıntı meydana geldi. Çatıdan akan sular, basın tribünüyle taraftarların bulunduğu koltuklara kadar ulaştı. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli futbolseverler stadyumun yenilenmesi gerektiği şeklindeki görüşlerini yineledi.
