5 bin TL için kuzen katili oldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 13 Mayıs saat 22.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Suriye uyruklu Hasan Zerzur (32), kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ehmed Zerzur (21) ile parayı vermediği için tartıştı.

Öldürülen Ehmed Zerzur

KUZENİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı.

"5 BİN TL ALACAĞIMI VERMEDİ, SİNİRLENİP BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ehmed'den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.