5 bin TL için kuzen katili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 bin TL için kuzen katili oldu

5 bin TL için kuzen katili oldu
16.05.2026 10:06  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da borç meselesi yüzünden tartıştığı 21 yaşındaki kuzenini bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur, Suriye'ye kaçarken Hatay'da yakalandı. İfadesinde, "5 bin TL alacağım vardı. Vermeyince kavga ettik, bıçakladım. Pişmanım" diyen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 13 Mayıs saat 22.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Suriye uyruklu Hasan Zerzur (32), kendisine 5 bin lira borcu olan kuzeni Ehmed Zerzur (21) ile parayı vermediği için tartıştı. 

5 bin TL için kuzen katili oldu
Öldürülen Ehmed Zerzur

KUZENİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı. 

5 bin TL için kuzen katili oldu

"5 BİN TL ALACAĞIMI VERMEDİ, SİNİRLENİP BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguya alınan şüpheli, "Ehmed'den 5 bin lira alacağım vardı. Vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 bin TL için kuzen katili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL’ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Fenerbahçe’de büyük bir kriz daha Hepsini yollayabilirler Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler
Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor
Özgür Özel’den erken seçim çağrısı: Kaybedersem bir dakika durmam Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Kaybedersem bir dakika durmam
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:52
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:16
Torreira’nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
11:01
Fenerbahçe’ye Arda piyangosu Kasa dolacak
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:51
Antalya’daki SGK dosyasının perde arkası
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
10:36
Bakan Tekin’in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
10:36
Kim seçilirse seçilsin gelecek Fener’e yıldız golcü
Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
10:03
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu
Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
09:18
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:05:45. #7.12#
SON DAKİKA: 5 bin TL için kuzen katili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.