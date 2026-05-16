Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL\'den alıcı buluyor

16.05.2026 10:26
Adana'nın Kozan ilçesinde bahar yağmurlarından sonra ortaya çıkan salyangozlar kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kapısı oldu. Yetki belgesi bulunan vatandaşlar gece saatlerinde sağlık alanlara çıkıyor ve ellerindeki fenerlerle saatlerce salyangoz topluyor. Salyangozlar kilogramı 35 liradan alıcı buluyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kahveli Mahallesi kırsalında vatandaşlar, bahar yağmurlarının ardından otluk ve nemli alanlarda ortaya çıkan kara salyangozlarını toplamak için mesai yapıyor. Akşam saatlerinde başlayan toplama çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, vatandaşlar dağlık alanlarda ellerindeki ışıklarla salyangoz arıyor.

KİLOSU 35 TL'DEN SATILIYOR

Kilogram fiyatı 35 liradan alıcı bulan salyangozlar, kozmetik, ilaç sanayi ve turistik tüketim amacıyla kullanılıyor. Vatandaşlar, topladıkları salyangozları tüccara teslim ediyor.

"SALYANGOZ POPÜLASYONU AZALDI"

Geçtiğimiz yıllara oranla salyangoz popülasyonunun azaldığını ve bu nedenle toplayanların da azaldığını anlatan Mehmet Yiğen isimli vatandaş, "Akşam 8'de başlıyoruz, gece 1-2'ye kadar mesai sürüyor. Işıklarla otluk alanlarda arıyoruz. Özellikle yağmurdan sonra çıkıyorlar. Eskiden her yerde çok bulunurdu, ancak şimdi popülasyon azaldı. Bu yıl da az olduğu için, gelen sayısı da az" dedi.

"20 SALYANGOZ, 1 KİLO GELİYOR"

Toplanan salyangozların bölgede tek bir tüccar tarafından alındığını kaydeden Yiğen, "Burada bir tüccar alıyor, ardından Mersin'e gönderiliyor. Turistlerin tüketiminde, kozmetik ve ilaç yapımında kullanıldığını biliyoruz. Biz tüketmiyoruz. Yaklaşık 20 tane salyangoz 1 kilogram geliyor" diye konuştu.

"ÖZEL İZİN ALMADAN TOPLAMAK YASAK"

Salyangoz toplamanın belirli kurallara bağlı olduğunu ifade eden Yiğen, "Özel izin alınmadan toplamak yasak. Ayrıca ceviz tanesinden büyük olması gerekiyor. Bu işi tamamen ek gelir için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

